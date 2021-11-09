В Москве два человека пострадали в аварии с пятью автомобилями

Два человека пострадали в массовом ДТП на Садовом кольце. Информацию подтвердили в ГИБДД.

Авария произошла районе Земляного Вала. Там столкнулись пять машин, среди которых был грузовик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.