Два человека пострадали в массовом ДТП на Садовом кольце

Два человека пострадали в ДТП с пятью машинами на улице Земляной Вал. Авария произошла в районе дома 21/2, строения 1.

Прокуратура ЦАО взяла на контроль установление всех обстоятельств массовой аварии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.