На Земляном Валу столкнулись пять автомобилей

Четыре легковушки и грузовик столкнулись на Земляном Валу. В результате аварии пострадали несколько человек.

Некоторые люди не могли выбраться из машин. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.