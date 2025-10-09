Новости мира: мощный взрыв произошел на фабрике петард в Индии

Мощный взрыв прогремел на фабрике по производству петард в индийском штате Андхра-Прадеш. В результате происшествия в городе Конасима погибли шесть человек, еще восемь рабочих получили тяжелые ранения. Производственные помещения серьезно пострадали от ударной волны и пожара, на месте работают аварийные службы.

В аэропортах США начались массовые задержки рейсов, затронувшие тысячи вылетов. В министерстве транспорта страны заявили, что в половине случаев задержки связаны с шатдауном правительства и вызванной им нехваткой авиадиспетчеров. Кризис особенно затронул аэропорты в Хьюстоне, Нэшвилле, Далласе, Чикаго и Ньюарке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.