Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

В секторе Газа жители вышли на улицы, чтобы отправить подписание первого этапа мирного соглашения с Израилем. Организация ХАМАС согласилась отпустить всех заложников. Со своей стороны, Израиль пообещал отвести войска до согласованной линии.

На фоне достигнутых договоренностей в Израиле готовятся к возможному визиту президента США Дональда Трампа. По данным западных СМИ, он может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября. Белый дом подтвердил, что американский лидер хочет выступить в израильском парламенте.

