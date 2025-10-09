Форма поиска по сайту

Новости

09 октября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

В секторе Газа жители вышли на улицы, чтобы отправить подписание первого этапа мирного соглашения с Израилем. Организация ХАМАС согласилась отпустить всех заложников. Со своей стороны, Израиль пообещал отвести войска до согласованной линии.

На фоне достигнутых договоренностей в Израиле готовятся к возможному визиту президента США Дональда Трампа. По данным западных СМИ, он может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября. Белый дом подтвердил, что американский лидер хочет выступить в израильском парламенте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

