09 октября, 11:45Происшествия
Mercedes въехал в дверь магазина и загорелся в подмосковных Химках
Полиция выясняет причины аварии в Химках. Утром 9 октября водитель Mercedes на скорости врезался в дверь магазина, после чего начался пожар. В итоге автомобилист не пострадал. Имущественный ущерб пока не подсчитали.
Как сообщили в главном управлении МВД по области, в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцы настаивают на том, что водитель был пьян.
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