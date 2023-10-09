Mercedes въехал в дверь магазина и загорелся в подмосковных Химках

Полиция выясняет причины аварии в Химках. Утром 9 октября водитель Mercedes на скорости врезался в дверь магазина, после чего начался пожар. В итоге автомобилист не пострадал. Имущественный ущерб пока не подсчитали.

Как сообщили в главном управлении МВД по области, в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцы настаивают на том, что водитель был пьян.

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