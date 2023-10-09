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Новости

09 октября, 07:30

В мире

Новости мира: число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,4 тысячи человек

Новости мира: число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,4 тысячи человек

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Свыше 200 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль

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Число жертв землетрясения в Афганистане приближается к 2,5 тысячи человек. Об этом сообщают местные власти. Разрушено почти две тысячи зданий.

В Гонконге объявили наивысший – черный – уровень штормового предупреждения из-за сильнейшего ливня. В регион пришел тайфун "Коину". В час на город обрушивается до 70 миллиметров осадков. По меньшей мере 25 человек пострадали.

Молодых российских футболистов могут не пустить на международные соревнования. UEFA обсуждает возможность отмены своего решения о допуске российских юниорских сборных до соревнований под эгидой организации. Открытое обсуждение вопроса может состояться во вторник, 10 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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