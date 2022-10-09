Серьезная пробка образовалась на ТТК у Русаковской эстакады из-за ДТП

ДТП с участием двух легковых машин и такси произошло на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады. Из-за этого у съезда на Сокольнический вал образовалась серьезная пробка.

Судя по кадрам с места происшествия, автомобили сильно повреждены. Сейчас там работают сотрудники полиции и пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сейчас движение в сторону Рижской эстакады осуществляется по двум полосам из четырех. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

