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Происшествия

Серьезная пробка образовалась на ТТК у Русаковской эстакады из-за ДТП

Серьезная пробка образовалась на ТТК у Русаковской эстакады из-за ДТП

Серьезное ДТП произошло на ТТК в районе Русаковской эстакады

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ДТП с участием двух легковых машин и такси произошло на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады. Из-за этого у съезда на Сокольнический вал образовалась серьезная пробка.

Судя по кадрам с места происшествия, автомобили сильно повреждены. Сейчас там работают сотрудники полиции и пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сейчас движение в сторону Рижской эстакады осуществляется по двум полосам из четырех. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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