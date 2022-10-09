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Полицейский пострадал в перестрелке на западе Москвы

Полицейский пострадал в перестрелке на западе Москвы

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На Ярцевской улице в Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским из окна жилого дома. В результате один из них пострадал. Сотрудником правоохранительных органов пришлось применить оружие, из-за чего стрелок тоже был ранен.

Жизни раненого полицейского, как и задержанного, ничего не угрожает. Подозреваемый находится в больнице, допросить его смогут после разрешения врачей. Сейчас следствие изучает записи камер видеонаблюдения, опрашивает очевидцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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