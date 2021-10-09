Выросло число жертв алкоголя в Оренбургской области

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 30 человек. Еще 23 человека в больнице. Пятеро из них остаются в тяжелом состоянии.



В деле появились новые фигуранты, всего задержали 9 подозреваемых.

Первые сообщения об отравлении контрафактным спиртным стали появляться в ночь на 7 октября. Полиция нашла склад, где хранился алкоголь и изъяла около 600 литров.

Позднее обнаружили еще партию: 11 бочек объемом в 200 литров. Анализы показали, что люди погибли из-за того, что выпили чистый метанол – смертельный яд. Покупали алкоголь в городе Орске, одну из продавщиц местного магазина также задержали.

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