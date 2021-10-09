Заступившийся за девушку в метро Роман Ковалев идет на поправку

Избитый хулиганами Роман Ковалев, который заступился за девушку в столичном метро, идет на поправку.

С тяжелыми травмами мужчина попал в больницу. Но сейчас после операции он уже идет на поправку.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.