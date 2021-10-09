Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до девяти. Спасатели нашли тело последнего погибшего. Поисковая операция приостановлена. Об этом сообщил глава МВД Грузии.

Больше суток на месте обрушения работали 400 человек: сотрудники МЧС и полиции.

Основной причиной обрушения следствие считает ремонт на первом этаже. Его делали с нарушениями правил безопасности. Полицейские уже задержали владельца квартиры и двоих рабочих. Им грозит от 2 до 10 лет тюрьмы.

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