Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 29. Об этом заявили в Следственном комитете.

Также в деле появились новые фигуранты, всего задержали девять человек.

Первые сообщения об отравлении контрафактным спиртным стали появляться в ночь на 7 октября. Анализы показали, что люди погибли из-за чистого метанола, являющегося смертельным ядом. Полиция нашла склад и место, где производили спиртное – там обнаружили 11 бочек объемом в 200 литров и несколько тысяч бутылок.

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