В Отрадном засняли мужчину, избивающего ребенка

Жительница отрадного засняла на видео мужчину, избивающего ребенка. На кадрах видно, как он сначала за что-то ругает школьника, а затем бьет ногами в живот, придерживая за рюкзак, чтобы мальчик не смог убежать.

Свидетельница инцидента не решилась выйти на улицу, однако все же вмешалась в ситуацию, крикнув на мужчину из окна. В ответ на это гражданин, избивавший ребенка, посоветовал девушке следить за своими детьми, а затем потащил ребенка в неизвестном направлении, пообещав разобраться с ним дома.

По некоторым данным, мужчина – отец школьника. Семью уже разыскали, в ситуации разбираются сотрудники районной полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

