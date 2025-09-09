Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 сентября

В Красногорске при сносе горнолыжного комплекса "Снежком" рухнула часть конструкций. При падении колонна повредила линию электропередачи. Часть жителей осталась без света и интернета.

Движение запустили по новому мосту через Москву-реку на северо-западе столицы. Переправа носит имя Сергея Королева. Она улучшит транспортную доступность для полумиллиона горожан.

Российская вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования. По словам ученых, она доказала свою эффективность.

