09 сентября, 20:45Происшествия
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 сентября
В Красногорске при сносе горнолыжного комплекса "Снежком" рухнула часть конструкций. При падении колонна повредила линию электропередачи. Часть жителей осталась без света и интернета.
Движение запустили по новому мосту через Москву-реку на северо-западе столицы. Переправа носит имя Сергея Королева. Она улучшит транспортную доступность для полумиллиона горожан.
Российская вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования. По словам ученых, она доказала свою эффективность.
