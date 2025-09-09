Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 сентября, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 сентября

Хозяек зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

В Красногорске произошло обрушение при сносе комплекса "Снежком"

Посетителей четырех музеев в Петербурге эвакуировали после анонимных звонков

Россиян предупредили об опасности в Непале из-за протестов

РСТ дал рекомендации российским туристам в Непале, где вспыхнули беспорядки

Новости мира: наводнение стало причиной массовой эвакуации в Пакистане

Новости регионов: все крокодилы погибли при пожаре в зоопарке в Ейске

Мотоциклист столкнулся с бетономешалкой на 68-м километре МКАД

Новости мира: обрушение произошло на шахте в индийском городе Макрана

В Красногорске при сносе горнолыжного комплекса "Снежком" рухнула часть конструкций. При падении колонна повредила линию электропередачи. Часть жителей осталась без света и интернета.

Движение запустили по новому мосту через Москву-реку на северо-западе столицы. Переправа носит имя Сергея Королева. Она улучшит транспортную доступность для полумиллиона горожан.

Российская вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования. По словам ученых, она доказала свою эффективность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородмедицинаобществовидеоЕкатерина Фоменко

