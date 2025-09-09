Посетителей четырех музеев в Петербурге эвакуировали после анонимных звонков

Посетителей и сотрудников четырех музеев эвакуировали в Санкт-Петербурге после анонимных звонков. В правоохранительные органы поступила информация о том, что в зданиях могут находиться опасные предметы.

Сотрудники Росгвардии проверили все помещения в "Эрмитаже", Музее Фаберже, Мемориальном музее-лицее и Всероссийском музее А. С. Пушкина на набережной Мойки. Сейчас они работают в обычном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.