Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 16:30

Происшествия

Посетителей четырех музеев в Петербурге эвакуировали после анонимных звонков

Посетителей четырех музеев в Петербурге эвакуировали после анонимных звонков

Россиян предупредили об опасности в Непале из-за протестов

РСТ дал рекомендации российским туристам в Непале, где вспыхнули беспорядки

Новости мира: наводнение стало причиной массовой эвакуации в Пакистане

Новости регионов: все крокодилы погибли при пожаре в зоопарке в Ейске

Мотоциклист столкнулся с бетономешалкой на 68-м километре МКАД

Новости мира: обрушение произошло на шахте в индийском городе Макрана

Новости регионов: в Ейске загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы

Новости мира: в Мексике поезд врезался в двухэтажный автобус

Пожар произошел в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы

Посетителей и сотрудников четырех музеев эвакуировали в Санкт-Петербурге после анонимных звонков. В правоохранительные органы поступила информация о том, что в зданиях могут находиться опасные предметы.

Сотрудники Росгвардии проверили все помещения в "Эрмитаже", Музее Фаберже, Мемориальном музее-лицее и Всероссийском музее А. С. Пушкина на набережной Мойки. Сейчас они работают в обычном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика