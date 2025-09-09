Новости регионов: все крокодилы погибли при пожаре в зоопарке в Ейске

Все крокодилы и другие рептилии погибли при пожаре в зоопарке в Ейске. Возгорание произошло около 01:00, в 03:00 его ликвидировали. Рядом с крокодиловой фермой находится контактный зоопарк, где живут лемуры, еноты и сурикаты, а также дельфинарий. Огонь не затронул эти зоны, животные выжили. По факту случившегося организовано расследование.

На Байконуре корабль "Прогресс МС-32" начал подготовку к старту, сообщила госкорпорация "Роскосмос". Накануне ракету установили на стартовую площадку. Вместе с грузовым кораблем она должна стартовать в четверг, 11 сентября, в 18:54 по московскому времени. "Прогресс МС-32" доставит на МКС новый российский скафандр "Орлан-МКС", предназначенный для выхода астронавтов в открытый космос. Также на МКС будут отправлены оборудование для научных экспериментов и некоторые другие грузы.

На Камчатке рыбаки спасли медвежонка, упавшего в яму с отходами на рыбзаводе. Самостоятельно выбраться он не смог. Детеныша вытащили с помощью доски и веревок.

