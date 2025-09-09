Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: все крокодилы погибли при пожаре в зоопарке в Ейске

Новости регионов: все крокодилы погибли при пожаре в зоопарке в Ейске

Мотоциклист столкнулся с бетономешалкой на 68-м километре МКАД

Новости мира: обрушение произошло на шахте в индийском городе Макрана

Новости регионов: в Ейске загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы

Новости мира: в Мексике поезд врезался в двухэтажный автобус

Пожар произошел в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы

"Московский патруль": суд приговорил к 6 годам водителя за смертельное ДТП в столице

"Московский патруль": следователи провели обыски в зоогостинице в Чехове

"Московский патруль": полиция задержала в столице автовора

"Московский патруль": мужчины в масках украли у москвича дорогостоящие смартфоны

Все крокодилы и другие рептилии погибли при пожаре в зоопарке в Ейске. Возгорание произошло около 01:00, в 03:00 его ликвидировали. Рядом с крокодиловой фермой находится контактный зоопарк, где живут лемуры, еноты и сурикаты, а также дельфинарий. Огонь не затронул эти зоны, животные выжили. По факту случившегося организовано расследование.

На Байконуре корабль "Прогресс МС-32" начал подготовку к старту, сообщила госкорпорация "Роскосмос". Накануне ракету установили на стартовую площадку. Вместе с грузовым кораблем она должна стартовать в четверг, 11 сентября, в 18:54 по московскому времени. "Прогресс МС-32" доставит на МКС новый российский скафандр "Орлан-МКС", предназначенный для выхода астронавтов в открытый космос. Также на МКС будут отправлены оборудование для научных экспериментов и некоторые другие грузы.

На Камчатке рыбаки спасли медвежонка, упавшего в яму с отходами на рыбзаводе. Самостоятельно выбраться он не смог. Детеныша вытащили с помощью доски и веревок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарживотныерегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика