Новости регионов: в Ейске загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы

В Ейске загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы. Там находятся черноморские дельфины, дальневосточная белуха, северный морской лев, южноафриканские морские котики, а также экзотические рептилии. Судьба животных пока неизвестна. На место происшествия на улице Шмидта прибыли экстренные службы. Причины пожара выясняются.

ДТП произошло из-за нетрезвого водителя во Владивостоке. Mitsubishi Galant врезался в Subaru Forester и сломал ограждение. Информация о пострадавших уточняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.