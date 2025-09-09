Форма поиска по сайту

09 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: в Ейске загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы

Новости регионов: в Ейске загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы

Новости мира: в Мексике поезд врезался в двухэтажный автобус

Пожар произошел в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы

"Московский патруль": суд приговорил к 6 годам водителя за смертельное ДТП в столице

"Московский патруль": следователи провели обыски в зоогостинице в Чехове

"Московский патруль": полиция задержала в столице автовора

"Московский патруль": мужчины в масках украли у москвича дорогостоящие смартфоны

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Подмосковье

Новости регионов: молодой человек на самокате погиб под трамваем в Петербурге

В Чехове нашли второй дом зоогостиницы, на которую пожаловались владельцы собак

В Ейске загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы. Там находятся черноморские дельфины, дальневосточная белуха, северный морской лев, южноафриканские морские котики, а также экзотические рептилии. Судьба животных пока неизвестна. На место происшествия на улице Шмидта прибыли экстренные службы. Причины пожара выясняются.

ДТП произошло из-за нетрезвого водителя во Владивостоке. Mitsubishi Galant врезался в Subaru Forester и сломал ограждение. Информация о пострадавших уточняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

