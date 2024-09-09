Новости регионов: спасатели ликвидируют крупный пожар в Екатеринбурге

В Екатеринбурге спасатели ликвидируют крупный пожар. На городской свалке на Коммунистической улице горят резиновые покрышки. Огромное облако черного дыма расползлось над несколькими районами. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Тушат огонь 45 сотрудников МЧС и 19 пожарных машин. Причина пожара пока неизвестна.

На юг Красноярского края обрушился мощный шторм с градом. Больше всего досталось поселку Кошурниково, где улицы и дворы оказались под слоем ледяных горошин. По прогнозам синоптиков, холодный фронт будет смещаться на север, и жителям тех районов края стоит ожидать дождей уже со снегом.

В Ярославле на традиционный 11-й полумарафон собрались тысячи бегунов из семидесяти регионов России. А открыл соревнования необычный забег артистов театра имени Волкова. Первый русский театр открывает в этом году юбилейный 275 сезон. В честь него волковцы и пробежали символичные 275 шагов.

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