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Новости

09 сентября, 07:30

Политика

Новости мира: мощное землетрясение магнитудой до 7 баллов произошло в Марокко

Новости мира: мощное землетрясение магнитудой до 7 баллов произошло в Марокко

"Рейд 112": автомобиль свалился в Куркинский пруд

"Московский патруль": столичные полицейские спасли пенсионерку от мошенников

"Московский патруль": в Москве задержали вымогателей, притворявшихся общественниками

"Московский патруль": в Москве задержали охранника, подозреваемого в многомиллионной краже

"Московский патруль": в центре Москвы автомобиль Ferrari врезался в клумбу

"Московский патруль": автомобилист наехал на инспектора ГИБДД на Волгоградском проспекте

"Московский патруль": суд в Москве рассмотрит первое в РФ дело о хищении криптовалюты

"Московский патруль": полицейские вернули 80-летней москвичке почти 2 млн рублей

"Московский патруль": полицейские задержали похитителя телефонов с Комсомольской площади

Мощное землетрясение магнитудой до 7 баллов произошло в Марокко. Эпицентр находился недалеко от Марракеша, но толчки ощущались даже на другом конце страны. Разрушены здания, есть перебои с электричеством и водой. Спасатели и уцелевшие люди пытаются помочь тем, кто оказался под завалами. В результате землетрясения погибли не менее 150 человек, сообщает МВД Марокко.

Нью-Дели принимает саммит G20. Ради встречи мировых лидеров Индия предприняла беспрецедентные меры безопасности. Район проведения G20 фактически изолировали. Ограничили работу госучреждений и общественного транспорта. Отдельные меры пришлось принять из-за нашествия обезьян. Для отпугивания на тротуарах установили фигуры обезьян более крупного вида. Владимир Путин участвовать в саммите не будет, работу проведет глава МИД Сергей Лавров.

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на чемпионате по регби. Президент подошел к трибуне, чтобы выступить с речью на открытии турнира, но зрители начали свистеть и кричать. Макрон все же выступил, несмотря на шум.

Москвич Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира – испанца Карлоса Алькараса. За победу в Открытом чемпионате США Медведев вновь поборется с теннисистом из Сербии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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