Новости мира: мощное землетрясение магнитудой до 7 баллов произошло в Марокко

Мощное землетрясение магнитудой до 7 баллов произошло в Марокко. Эпицентр находился недалеко от Марракеша, но толчки ощущались даже на другом конце страны. Разрушены здания, есть перебои с электричеством и водой. Спасатели и уцелевшие люди пытаются помочь тем, кто оказался под завалами. В результате землетрясения погибли не менее 150 человек, сообщает МВД Марокко.

Нью-Дели принимает саммит G20. Ради встречи мировых лидеров Индия предприняла беспрецедентные меры безопасности. Район проведения G20 фактически изолировали. Ограничили работу госучреждений и общественного транспорта. Отдельные меры пришлось принять из-за нашествия обезьян. Для отпугивания на тротуарах установили фигуры обезьян более крупного вида. Владимир Путин участвовать в саммите не будет, работу проведет глава МИД Сергей Лавров.

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на чемпионате по регби. Президент подошел к трибуне, чтобы выступить с речью на открытии турнира, но зрители начали свистеть и кричать. Макрон все же выступил, несмотря на шум.

Москвич Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира – испанца Карлоса Алькараса. За победу в Открытом чемпионате США Медведев вновь поборется с теннисистом из Сербии.

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