Пожарные эвакуировали контактный зоопарк из горящего ТЦ "Меркурий" в Уфе

Пожарные эвакуировали контактный зоопарк, который располагался в горящем ТРЦ "Меркурий" в Уфе. Об этом сообщили в МЧС.

Прокуратура выясняет причины пожара. Очевидцы сообщают, что люди начали выносить из бутиков вещи. По одной из версий, таким способом продавцы пытаются спасти свой товар. По другой – посетители центра грабят магазины.

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