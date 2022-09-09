Прокуратура выясняет причины пожара в ТЦ "Меркурий" в Уфе.

Пожару присвоен повышенный третий ранг. По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 78 спасателей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.