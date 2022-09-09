В Уфе загорелся ТЦ "Меркурий" – МЧС РФ

В Уфе произошло возгорание в торговом центре "Меркурий". Об этом сообщили в МЧС РФ.

На кадрах, которые появились в Cети, видно высокое пламя, которое охватило почти все здание. Пожару присвоен повышенный третий ранг.

Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

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