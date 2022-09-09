Пожар на мебельном комбинате в Сергиевом Посаде ликвидировали – МЧС

Пожар на мебельном комбинате в Сергиевом Посаде полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС.

Цех загорелся днем 9 сентября. Еще до прибытия спасателей из одноэтажной постройки вывели 12 человек.

По предварительным данным, пострадавших не оказалось. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

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