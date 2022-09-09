Новости часа: такси и электробус столкнулись вблизи станции метро "Новогиреево"

Рядом со станцией метро "Новогиреево" столкнулись такси и электробус. Видео прислали очевидцы.

Одна полоса движения была перекрыта. Информации о пострадавших не поступало. На месте уже работают сотрудники ДПС.

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