Новости часа: пожар на мебельном комбинате в Подмосковье локализовали

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар на мебельном комбинате в Подмосковье локализовали на площади в две тысячи квадратов, сообщили в МЧС.

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября. Об этом сообщил Букингемский дворец.

В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону. Он находится в Оружейном переулке.