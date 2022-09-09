Пожар на мебельном комбинате в Подмосковье локализовали на площади в две тыс квадратов

Пожар на мебельном комбинате в Подмосковье локализовали на площади в две тысячи квадратов. Об этом сообщили в МЧС.

Цех загорелся в Сергиево-Посадском районе. Еще до прибытия спасателей из одноэтажной постройки вывели 12 человек. Ангар загорелся по всей площади. Это примерно 50 на 80 метров, уточнили в МЧС. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.