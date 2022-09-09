Две машины столкнулись из-за парня, который перебегал трассу в неположенном месте

На Минском шоссе в районе Лесного Городка ударились две машины. На кадрах видно, что авария произошла из-за парня, который перебегал трассу в неположенном месте.

Его чуть не сбила желтая газель. Она резко затормозила. А вот водитель, который следовал за ней, не успел сориентироваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.