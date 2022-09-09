Детская площадка сгорела на севере Москвы

Кадры из Тимирязевского района прислали очевидцы. Написали, что там горела детская площадка.

В МЧС заявили, что открытый огонь уже сбили, но тушение продолжается. Площадь пока неизвестна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.