Пожар произошел на мебельном комбинате в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья пожар распространился на площади две тысячи квадратов. Об этом сообщает МЧС.

Там горит ангар на территории мебельного комбината. Это одноэтажная постройка примерно 50 на 80 метров. Вокруг очень много дыма. Из здания, по официальным данным, эвакуировали 12 человек. Причина пожара пока неизвестна, на месте работают спасатели.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.