Новости регионов: в республике Коми выпал первый снег

В республике Коми выпал первый снег. Жители заполярной Воркуты все еще ждут бабьего лета. О минусовой температуре и снеге синоптики предупреждали жителей Коми еще в начале недели. Принес в регион зимнюю погоду очередной североатлантический циклон.

Ливни в Приморье, вызванные тайфуном "Хинамнор", подтопили почти тысячу домов и участков, повреждены десятки мостов. В шести районах введен режим ЧС. 35 сел до сих пор остаются без света, 40 сел отрезаны от крупных населенных пунктов. Людей обеспечивают горячим питанием, бытовыми принадлежностями и медикаментами.



Тайфун "Хиннамор" добрался и до Якутии. Ураганный ветер валил деревья и столбы, переворачивал торговые палатки и остановки. Летели заборы и светофоры, а покрытие футбольного поля порывом свернуло, как ковер. Коммунальным службам пришлось приводить улицы и дворы в порядок, а местным энергетики налаживать электроснабжение. Теперь жители Якутска подсчитывают ущерб.

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