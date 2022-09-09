Новости мира: американец устроил несколько угонов и расстрел прохожих в прямом эфире

Несколько угонов и расстрел прохожих в прямом эфире устроил 19-летний американец. Трагедия произошла в штате Теннесси. Погибли четверо, еще трое ранены. Молодой человек вел трансляцию в социальной сети, когда открыл огонь по людям. Уточняется, что до этого он угнал несколько машин. Полиция уже задержала подозреваемого.

Пхеньян ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки или ее неминуемой угрозы. Об одном из положений в декрете "Политика в отношении ядерного оружия", сообщает агентство "Ренхап". Документ приняло Верховное народное собрание КНДР. В нем также подчеркивается, что право отдавать приказы о применения ядерного оружия имеет только лидер страны Ким Чен Ын. А он, в свою очередь, заявил, что политика в отношении ядерных сил теперь обеспечивается законом. И Северная Корея никогда не откажется от такого оружия из-за враждебной политики США.

Энергокризис заставил власти Венгрии пойти на жесткие меры. В госучреждениях страны ввели лимит на тепло. В помещениях отныне должно быть не выше 18 градусов тепла. Об этом сообщает офис премьер-министра Виктора Орбана. А для того, чтобы согреться дома, жители Венгрии смогут приобрести до десяти кубометров дров по замороженным ценам. Правда, для этого придется обратиться напрямую в лесхоз.

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