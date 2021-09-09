В Сергиевом Посаде супружеская пара делит криохранилище для умерших

В Сергиевом Посаде супружеская пара делит необычный бизнес. Вместе они создали настоящее криохранилище для умерших.

Людей заморозили в жидком азоте для оживления в будущем, если медицина это когда-нибудь позволит. Однако уже сейчас директор организации Данила Медведев написал заявление в полицию о пропаже нескольких тел.

Позже выяснилось – контейнеры вывезла его бывшая супруга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.