Спасатели завершили аварийные работы в подмосковном Ногинске. От взрыва газа в девятиэтажке погибли семь человек. Еще 22 пострадали.

Обрушились перекрытия с 4 по 1 этаж, а также частично обрушился 5 этаж. Повреждены 17 квартир, из них 7 разрушены полностью.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, в поисках пострадавших участвовали кинологи и специальный комплекс для анализа повреждений здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.