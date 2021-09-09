В Москве полиция остановила машину лишенного прав блогера Гасанова

Блогера Гусейна Гасанова, которого раньше лишили документов на управление авто на полтора года остановили в центре Москвы. Он гонял по Фрунзенской набережной и даже публиковал видео в сторис.

На Зубовском бульваре его встретили полицейские. Гасанова отпустили, потому что у него на руках была апелляционная жалоба на решение суда. Фактически судебные разбирательства продолжаются, и пока они идут, он имеет право садиться за руль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.