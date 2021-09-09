Грузовик и легковушка столкнулись на ЦКАД

Авария произошла на ЦКАД между Новорижском и Ильинским шоссе. Кадры прислали телезрители.

Столкнулись грузовик и легковушка. Обошлось без пострадавших. В районе ДТП сформировался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.