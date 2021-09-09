Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Ясеневе

Полиция нашла мать новорожденной девочки, которую обнаружили в мусоропроводе на Литовском бульваре. Ей оказалась 37-летняя москвичка, которая живет в том же доме.

У женщины есть еще одна 15-летняя дочь, но ее воспитывает бабушка, так как мать лишили родительских прав.

Малышку, завернутую в полиэтиленовый пакет, нашли в мусоропроводе утром 9 сентября мужчина и женщина. Они вызвали полицию и медиков. По словам врачей, девочке не больше суток. Сейчас она в больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.