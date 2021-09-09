Пассажирку Шереметьево задержали с незадекларированной ювелиркой на 3,5 млн руб

Ювелирные украшения на 3,5 миллиона рублей пыталась пронести в Шереметьево гражданка России.

Она прилетела из Швейцарии и отправилась через "зеленый коридор". Но в ходе таможенного досмотра в багаже нашли незадекларированные дорогие часы, золотые серьги и подвеску.

Девушку задержали. Проходит таможенная экспертиза. Теперь могут возбудить уголовное дело о контрабанде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.