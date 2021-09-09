Тело шестого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Ногинске тело шестого погибшего. Об этом заявили в МЧС.

Ранее информагентства сообщали, что под обломками нашли двух пропавших девушек. Они не выжили. Сейчас их достают.

Также в Минздраве сообщили, что в результате взрыва пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Девяти пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, в сумме были разрушены 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.