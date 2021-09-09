Авария с участием мотоцикла произошла на востоке Москвы

Авария с участием мотоциклиста произошла на 2-ой Владимирской улице в Москве. Пострадавший не мог встать, его обступили прохожие. Об этом написали телезрители.

На месте работают полиция и скорая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.