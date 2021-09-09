В Подмосковье из криохранилища вынесли несколько человеческих тел

В Сергиевом Посаде из криохранилища вынесли несколько человеческих тел. Они были заморожены в жидком азоте для оживления в будущем, если технологии это позволят.

Пропало несколько таких криососудов, и директор написал заявление в полицию. Но позже выяснилось, что тела вывезла его бывшая супруга. После развода они не могут поделить бизнес, который вместе основали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.