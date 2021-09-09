Жители пострадавших от взрыва квартир в Ногинске получат экстренную социальную помощь

Семьям погибших при взрыве газа в доме в подмосковном Ногинске выплатят по 1 миллиону рублей, распорядился губернатор региона Андрей Воробьев.

Кроме того, жители пострадавших квартир получат экстренную социальную помощь.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, хлопок газа привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Празднование Дня города, 11 сентября, в Ногинске также отменено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

