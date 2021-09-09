Экипаж МКС сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика в модуле "Звезда". Сигнализация сработала ночью в российском модуле. Это следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

Космонавт Олег Новицкий около 05:00 по Москве сообщил подмосковному Центру управления полетами, что в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле.

Также астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.