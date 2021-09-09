В Париже люди в деловых костюмах на скутерах ограбили бутик на 10 млн евро

На дорогах Парижа развернулась захватывающая погоня. Полицейским удалось поймать подозреваемых в ограблении.

Трое неизвестных в деловых костюмах вынесли из ювелирного магазина на Вандомской площади украшения на 10 миллионов евро – это почти 900 миллионов рублей. А после попытались сбежать на машине.

Остановить троицу удалось после того, как они сбили патрульного на велосипеде. Предположительно, у грабителей было еще четыре сообщника, которые скрылись. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.