Число погибших при взрыве газа в Ногинске возросло до 5

В Ногинске, где в жилом доме взорвался газ, спасатели продолжают разбирать завалы. В МЧС сообщили, что нашли тело еще одного, пятого, погибшего.

При этом остается неизвестной судьба еще двух жительниц этой девятиэтажки.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, хлопок газа привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Празднование Дня города, 11 сентября, в Ногинске также отменено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.