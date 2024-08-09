09 августа, 13:30Происшествия
Подозреваемую в торговле детьми задержали в Москве
В Москве идет расследование дела о торговле детьми. Правоохранители задержали Наталью Тараненко. Она помогала двум ранее задержанным многодетным лжематерям Юлии Логиновой и Наталье Патоке подделывать документы для регистрации чужих детей на себя.
Беременных, которые хотели отказаться от своих детей, они искали в интернете. Им организовывали роды, а также обеспечивали их продуктами, лекарствами и медуслугами.
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