Новости мира: подозреваемый в покушении на Трампа 43 раза тренировался в тире

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа десятки раз приходил тренироваться в тир. За год он посетил его 43 раза, в том числе был там на Рождество, Хэллоуин и в День святого Валентина. О подробностях расследования рассказал телеканал ABC. 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа во время его предвыборного выступления в Пенсильвании, после чего был ликвидирован. Тогда погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

Тысячи фанатов певицы Тейлор Свифт спели ее песни на улицах Вены. Они устроили импровизированный митинг под открытым небом, чтобы преодолеть разочарование от того, что не увидят американскую артистку во время ее тура. Концерты Свифт в столице Австрии должны были состояться на стадионе "Эрнст Хаппель", но выступления отменили из-за угрозы теракта. Этому предшествовала масштабная полицейская операция, в результате которой задержали 19-летнего подозреваемого в подготовке взрыва.

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