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Новости

09 августа, 12:30

Происшествия

Мужчина напал на контролера в автобусе на Волоколамском шоссе в Москве

Мужчина напал на контролера в автобусе на Волоколамском шоссе в Москве

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Следователи разбираются в обстоятельствах нападения на контролера в автобусе Е30, который ехал по Волоколамскому шоссе. 33-летний мужчина бросился с кулаками на сотрудницу "Организатора перевозок", когда та подошла к нему, чтобы проверить оплату проезда.

В итоге против безбилетника завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемый задержан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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