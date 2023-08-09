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09 августа, 21:00

Экономика

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сергиево-Посадском округе

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сергиево-Посадском округе

Новости часа: в Сергиевом Посаде 19 домов остались без горячей воды из-за ЧП

Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва

Новости часа: ВСУ шесть раз нанесли удары по Донецку менее чем за час

Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

Спасатели локализовали пожар на юге Португалии

Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

Новости часа: 6 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде находятся в тяжелом состоянии

Открытое горение на территории ЗОМС в Сергиевом Посаде потушено на площади 400 кв м

Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 56

В Сергиево-Посадском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила администрация округа. В результате взрыва на складе пиротехники одна женщина погибла, больше 50 человек обратились за медицинской помощью. По данным МЧС, открытое горение на территории завода ликвидировано на площади 400 квадратных метров.

Вступил в силу запрет на ввоз в Россию автомобилей из Японии с двигателями от 1,9 литра. Это касается не только машин с бензиновыми и дизельными двигателями, но и всех гибридов, и электрокаров. Речь идет о новых машинах и авто с пробегом.

Глава ассоциации компаний розничной торговли опроверг информацию о резком росте цен на чай и кофе в России. По его словам, о скачке стоимости говорить преждевременно.

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