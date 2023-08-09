Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила администрация округа. В результате взрыва на складе пиротехники одна женщина погибла, больше 50 человек обратились за медицинской помощью. По данным МЧС, открытое горение на территории завода ликвидировано на площади 400 квадратных метров.

Вступил в силу запрет на ввоз в Россию автомобилей из Японии с двигателями от 1,9 литра. Это касается не только машин с бензиновыми и дизельными двигателями, но и всех гибридов, и электрокаров. Речь идет о новых машинах и авто с пробегом.

Глава ассоциации компаний розничной торговли опроверг информацию о резком росте цен на чай и кофе в России. По его словам, о скачке стоимости говорить преждевременно.