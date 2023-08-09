Новости часа: в Сергиевом Посаде 19 домов остались без горячей воды из-за ЧП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Сергиевом Посаде 19 домов остались без горячей воды из-за повреждения котельной. Об этом рассказали власти округа.

Для снижения волатильности на рынке Банк России до конца года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. Об этом заявил регулятор.

Для удобства пассажиров с 26 августа автобусный маршрут 248 продлят до промзоны Курьяново. Об этом сообщил Дептранс.