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Новости

09 августа, 19:45

Экономика

Новости часа: в Сергиевом Посаде 19 домов остались без горячей воды из-за ЧП

Новости часа: в Сергиевом Посаде 19 домов остались без горячей воды из-за ЧП

Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва

Новости часа: ВСУ шесть раз нанесли удары по Донецку менее чем за час

Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

Спасатели локализовали пожар на юге Португалии

Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

Новости часа: 6 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде находятся в тяжелом состоянии

Открытое горение на территории ЗОМС в Сергиевом Посаде потушено на площади 400 кв м

Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 56

Под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде могут быть люди – Воробьев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Сергиевом Посаде 19 домов остались без горячей воды из-за повреждения котельной. Об этом рассказали власти округа.

Для снижения волатильности на рынке Банк России до конца года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. Об этом заявил регулятор.

Для удобства пассажиров с 26 августа автобусный маршрут 248 продлят до промзоны Курьяново. Об этом сообщил Дептранс.

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