09 августа, 19:45Экономика
Новости часа: в Сергиевом Посаде 19 домов остались без горячей воды из-за ЧП
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Сергиевом Посаде 19 домов остались без горячей воды из-за повреждения котельной. Об этом рассказали власти округа.
Для снижения волатильности на рынке Банк России до конца года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. Об этом заявил регулятор.
Для удобства пассажиров с 26 августа автобусный маршрут 248 продлят до промзоны Курьяново. Об этом сообщил Дептранс.